Il Coronavirus ormai ha colpito anche la nostra quotidianità sportiva. Ma a quanto serve usare la mascherina mentre si corre? Ne parla, a La Gazzetta dello Sport, il Professor Pregliasco, virologo dell’Università degli Studi di Milano e direttore sanitario dell’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano. Le sue parole: "La mascherina non serve se non sei positivo. La si usa, magari anche al supermercato, perché c’è la paura della vicinanza dell’altro, ma è uno spreco. Basta mantenere la distanza di almeno un metro. Anche perché con mascherina e guanti poi si è portati a fare sciocchezze: si toccano le cose con i guanti e poi ci si tocca la bocca con i guanti pensando di essere tranquilli. Ma non sono le mani il problema, il problema è dove si mettono le mani. C’è il rischio di abbassare la guardia. Laviamoci le mani e manteniamo le distanze. E questo riguarda naturalmente anche i runner. Il problema non è chi va a correre o a passeggiare da solo in campagna. E’ molto più rischioso stare vicino a qualcuno quando si porta fuori il cane o si va a fare la spesa. Il problema è la vicinanza degli altri. I runners che vanno a correre da soli in campagna possono farlo senza rischi, ovviamente se stanno bene e non sono positivi. Fare la passeggiata o la corsa da soli non è un pericolo, ricordando sempre di mantenere le distanze dagli altri".