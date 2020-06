Giornata importante per Giuseppe Conte: il premier, infatti, verrà ascoltato dai pm di Bergamo in merito alle mancate zone rosse di Nembro e Alzano Lombardo. Intervenuto ai microfoni di La Repubblica, il presidente del Consiglio assicura: "No, non temo affatto di finire indagato. Ho agito in scienza e coscienza. Mi sono subito messo doverosamente a disposizione dei magistrati per informarli sulle circostanze di cui sono a conoscenza. Rifarei tutto quello che ho fatto".