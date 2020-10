1









"Andremo in Parlamento a chiedere la proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio". Così ha detto il premier Giuseppe Conte ai giornalisti a margine della visita alla scuola media 'Francesco Gesuè', a San Felice a Cancello (Caserta). Lo riporta l'Ansa. Il governo starebbe valutando una proroga dello stato di emergenza per il coronavirus fino al 31 gennaio, esattamente un anno dopo la messa in campo della misura. L’ultima proroga, al momento, scade il prossimo 15 ottobre, ma il perdurare dell’emergenza e la nuova ondata di casi starebbe suggerendo agli esperti, secondo quanto riferito da fonti dell’esecutivo, di allungare lo stato di emergenza.