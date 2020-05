2









I dati sui contagiati da coronavirus migliorano in tutta Italia ma non nel Piemonte e quella di Torino è ora la seconda provincia italiana con il maggior numero di contagi dopo quella di Milano e dal 25 aprile la regione è la più colpita dopo la Lombardia. Il Post fa un excursus molto dettagliato della situazione nella regione, ancora alle prese con i tanti contagi e le morti da coronavirus.



CASI - I casi accertati in regione sono 25.861, i decessi confermati 3.003 (terza regione in Italia). I morti degli ultimi 14 giorni in Piemonte sono stati quasi mille, per la precisione 909, solo la Lombardia ne ha avuti di più nello stesso periodo di tempo. In percentuale i decessi nelle ultime due settimane sono cresciuti in Piemonte del 43%, solo il Veneto ne ha avuti di più, 47%. Un altro dato che preoccupa è quello sui casi accertati, sempre nelle ultime due settimane, 6.753, il 35%, più che in ogni altra regione. Anche il numero di attualmente positivi nelle ultime due settimane in Piemonte è il più alto rispetto a tutte le altre regioni d'Italia: 1.738, l'equivalente dell 13%.



ULTIMI 21 GIORNI - Negli ultimi 21 giorni i dati sono ancora peggiori: casi totali sono aumentati del 78%, contro il 57% della seconda regione con il maggiore incremento percentuale, la Liguria mentre i morti sono aumentati del 107%. ULTIMA SETTIMANA - I dati sorridono un po' di più se si guarda all'ultima settimana: casi totali sono aumentati del 12% mentre i morti, in percentuale, sono aumentati meno che in Veneto, nel Lazio e in Toscana.



TERAPIA INTENSIVA - Ad oggi sono il 58% rispetto a due settimane fa, ad oggi in Piemonte risulta contagiato lo 0,59% della popolazione, solo la Valle d’Aosta (0,89%), ne ha di più.



TAMPONI - Nelle ultime settimane, scrive il portale, sono però aumentati anche i numeri di tamponi effettuati e la crescita di casi si spiega anche così. Negli ultimi 14 giorni la regione ha effettuato oltre 70mila tamponi, addirittura l'87% in più rispetto a quelli fatti fino al 16 aprile. Nessuna regione del nord ha avuto un incremento maggiore del numero di test nelle ultime due settimane. Da lunedì, come nel resto d'Italia, riapriranno molte attività ma numeri alla mano il Piemonte è ancora lontano dalla fase due.