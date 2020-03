Messaggio del centrocampista della Juventus Aaron Ramsey per combattere il coronavirus: "L'unica cosa certa è che dobbiamo stare tutti a casa", ha scritto il gallese su Instagram.Il centrocampista della Juventus si trova nella sua abitazione di Torino assieme al resto della sua famiglia. Arrivato dall'Arsenal a costo zero all'inizio di questa stagione, Aaron ha segnato il gol decisivo per la vittoria contro l'Inter, prima della fine del campionato.