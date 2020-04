"Sono legato a voi, siete un territorio forte che ne verrà fuori. Vi abbraccio tutti". Con queste parole pubblicate in prima pagina l'ex tecnico di Juve e Nazionale italiana Marcello Lippi manda un messaggio ai territori del bergamasco, uno dei più colpiti in Italia dalla pandemia di coronavirus. L'allenatore campione del Mondo ha allenato l'Atalanta nel 1992/93 ed ha molti amici in quella zona d'Italia. Il suo messaggio è quello di tutti noi.