Anche in questo periodo di pausa del campionatocontinua a lavorare da solo come e più degli altri. Il difensore sta recuperando dalla rottura del crociato riportata a metà gennaio e non vede l'ora di rientrare in campo per poi poter andare all'Europeo ufficialmente slittato al 2021. In attesa di tornare alla vita normale e aspettando che il pallone possa tornare a rotolare su un campo da calcio, il difensore turco della Juve ha lanciato un messaggio importante, per tutti: "Giochiamo insieme - ha scritto su Instagram - tutti quanti nella stessa squadra".