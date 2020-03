Anche De Ligt si unisce all’appello lanciato dalla Juventus per raccogliere donazioni al fine di combattere il coronavirus, la pandemia che sta piegando l’Italia e il resto del mondo. Tanti i giocatori bianconeri a metterci la faccia, come Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Sami Khedira, Alex Sandro e Carlo Pinsoglio. Ora anche il difensore olandese attraverso il canale Instagram del club: “Anche io insieme a Juventus, sto partecipando alla raccolta fondi per gli ospedali di Torino e del Piemonte. Dai un contributo anche tu, dimostra che siamo tutti distanti ma uniti”.