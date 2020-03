Anche Rodrigoha voluto mandare il proprio messaggio, sui canali spagnoli della Juventus su Twitter. Il centrocampista uruguaiano, ormai al centro del gioco di Maurizio Sarri, sta vivendo una stagione da protagonista in bianconero: non per caso, si è fatto portavoce in questo momento di grande difficoltà. Bentancur ha richiamato tutti a seguire la campagna di donazioni aperta dalla Juventus e chiamata appunto "Distanti ma uniti".