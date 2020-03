Quello che stiamo attraversando è un periodo difficile, a causa del nuovo COVID19 che sta mettendo in ginocchio ormai tutto il mondo. Lo sport, dopo il primo caso di giocatore di Serie A contagiato, il difensore della Juventus Danieleha visto un altro calciatore risultare positivo: l'attaccante della Sampdoria Manolo. Un bel messaggio è arrivato da parte del Genoa per i due calciatori, positivi al Coronavirus: "Dobbiamo avere fiducia per tutti quelli che combattono il Covid-19. Siamo vicini a Daniele Rugani, Manolo Gabbiadini e a tutti coloro che in queste ore affrontano il virus".