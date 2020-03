Una questione di cui si parla molto in questi giorni è quella relativa alla riduzione degli stipendi per i calciatori. Il Leeds United, squadra che milita in Football League Championship, seconda divisione del campionato inglese, ha comunicato tramite una nota ufficiale la riduzione degli stipendi. Parte di tutto questo saranno calciatori, staff tecnico e dirigenti in maniera volontariamente per l’emergenza riguardo il Coronavirus. Ecco il comunicato ufficiale:



"La diffusione del virus COVID-19 – si legge nella nota – ha posto il Regno Unito e molte altre nazioni in tutto il mondo in uno stato di “blocco” e, sebbene vi sia un impegno condiviso per completare la stagione, non esiste un piano concreto per una data di ripresa, mentre la squadra di Marcelo Bielsa si trova ai vertici della Championship, con sole nove partite da giocare. La mancanza di partite, la cancellazione di eventi, l’impatto sulle entrate accessorie e la chiusura del mercato di finanziamento del calcio costeranno al club diversi milioni di sterline al mese. A seguito di un regolare incontro tra l’amministratore delegato Angus Kinnear, il direttore della sezione calcio Victor Orta e diversi giocatori senior, la squadra ha preso la decisione di tagliare parte dei propri stipendi per garantire che il club possa continuare a pagare tutti i 272 membri del personale e la maggior parte dei collaboratori occasionali per i prossimi mesi".