Gustavo Dybala indagato dalla polizia di Cordoba Capital. Come riporta Tuttosport, il fratello della Joya avrebbe violato la quarantena a cui è stato obbligato ed è stato segnalato, assieme alla compagna, dalle autorità locali. Gustavo, così come la compagna e la madre di Dybala, sono stati sottoposti alla quarantena obbligatoria, visto che sono rientrati dall'Italia appena l'11 marzo e che Paulo è stato trovato positivo al coronavirus. Per questo, tutti e tre erano stati trasferiti precauzionalmente all'ospedale di Cordoba, come da ordini emanati dal Ministero Publico Fiscal.