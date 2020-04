Il commissario straordinario per l'emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, ha parlato in conferenza stampa in tarda mattinata. Ecco alcune delle sue parole: "​Non dobbiamo pensare che stiamo vincendo, che abbiamo costretto l'avversario in un angolo e siamo quasi al sopravvento. Ne abbiamo solo ridotto la portata. Una raccomandazione va fatta a tutti i cittadini: astenetevi dal pensare che sia già arrivato il momento di modificare o normalizzare i comportamenti. Non fatevi influenzare da sensazioni e calendari"