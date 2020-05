Non ci sarà un ultimo giorno di scuola in classe, in aula, per salutare tutti e, nel caso, fare anche una festa. Secondo quanto riferito dall'Ansa, infatti, il Comitato tecnico-scientifico predisposto dal governo per contrastare la diffusione del coronavirus ha espresso parere negativo per quanto concerne la possibilità di concedere agli studenti la possibilità di recarsi nelle scuole per l'ultimo giorno di lezione. Il ritorno sui banchi, per tutti, resta fissato per il mese di settembre.



Intanto il 30% dei guariti da coronavirus potrebbe avere problemi respiratori cronici: lo spiega un meeting della Società Italiana di Pneumologia.