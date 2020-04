Secondo quanto riporta Sky Sport, nella giornata di domani il Governo potrà prolungare la quarantena fino ancora al 4 maggio. Il mondo del calcio però, potrebbe ripartire in anticipo rispetto al resto del Paese, così da permettere ai calciatori di ritrovare la forma dopo un mese di fermo. Per garantire la sicurezza della ripresa, le società dovrebbero sottoporre tutti i giocatori a nuove visite mediche, per stabilire ancora l'idoneità degli stessi.