Ecco il consuetocon i dati relativi alla diffusione del coronavirus: 652 nuovi positivi nelle ultime 24 ore (nelle ventiquattr'ore precedenti erano 642), oggi 130 decessi per un totale di 32.616. Con i 2160 di oggi, il dato dei guariti sale a 136.720. Attualmente in Italia i positivi si attestano al di sotto delle 60mila unità, un dato importante che manifesta la discesa in queste ultime settimane.