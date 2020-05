La Protezione Civile rende noto il bollettino sull'emergenza coronavirus: aumenta il numero di nuovi casi, nelle ultime 24 ore 584 (ieri 397), di cui 384 in Lombardia (il 65% dei nuovi contagi). Lieve aumento anche per i morti, 117 rispetto alle 78 di ieri).



• Attualmente positivi: 50.966 (-1.976)

• Deceduti: 33.072 (+117, +0,4%)

• Dimessi/Guariti: 147.101 (+2.443, +1,7%)

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 505 (-16, -3,1%)

• Tamponi: 3.607.251 (+67.324)



Totale casi: 231.139 (+584, +0,3%)