La Protezione Civile ha diramato un nuovo comunicato, aggiornando i cittadini sui numeri dell'emergenza: i casi in italia di coronavirus sono 228.006, con un incremento di 642 unità rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore si registrano anche 156 morti e 2278 guariti. In calo gli attualmente positivi (-1792). In numeri in Lombardia: 316 casi e 65 morti in 24 ore. I guariti aumentano di 2017, in calo ricoveri (-162) e terapie intensive (-5). In Piemonte, invece, 105 nuovi casi.