Angelo Borrelli, capo dipartimento della Protezione Civile, ha pubblicato e divulgato i dati relativi alla giornata odierna su contagi e decessi da Coronavirus: "Oggi registriamo 1084 guariti, un numero veramente importante che porta ad un totale di 4025. Un incremento del 37% rispetto al valore precedente. 2648 le persone positive, per un totale di 28710. Le persone in isolamento perché asintomatiche o con sintomi lievi sono 12090, mentre 2257 sono le persone in terapia intensiva, 197 in più rispetto a ieri. Purtroppo anche oggi devo comunicarvi il dato dei deceduti: ne registriamo 475".