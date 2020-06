La Protezione Civile ha diffuso il bollettino odierno, venerdì 12 giugno, con i dati aggiornati sulla diffusione del coronavirus in Italia



Il numero totale dei contagiati è salito a 236.305 in virtù di 393 nuovi casi. Sono 56 i deceduti nel giorno di oggi che porta il totale a 34.223 da inizio epidemia. In forte aumento anche i guariti (+1747) che portano gli attualmente positivi a quota 28.997. In sette regioni non si sono verificati nuovi contagi.