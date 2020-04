La Protezione civile ha annunciato, nella consueta conferenza stampa delle 18.00, i numeri di oggi per quanto riguarda gli effetti del contagio da coronavirus. I numeri di oggi parlano di 80 572 positivi, 2937 in più rispetto alla giornata di ieri. Tra i ricoverati, vanno sottolineati anche i 4035 in terapia intensiva, mentre il 60% delle persone contagiate non ha avuto bisogno di ricoveri ospedalieri. La nota dolente odierna resta il numero dei decessi, 727 nelle ultime 24 ore. Le persone guarite, invece, sono 16 847 persone (1118 in più sempre rispetto a ieri).