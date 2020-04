Il bollettino della Protezione civile di oggi. I numeri sottolineano alcuni cali, non nel numero dei contagi, con 2886 nuovi casi oggi, quanto nel numero dei decessi: sono 681 le persone decedute oggi. Da sottolineare come il 63% del totale dei positivi è in isolamento con sintomi lievi o nulli, mentre oggi sono 1238 i guariti. Il dato più importante, su cui si è soffermato il capo della Protezione civile Angelo Borelli, riguarda il numero di pazienti in terapia intensiva, che diminuisce di 74 unità.