I dati sugli effetti del coronavirus in Italia diffusi dalla Protezione Civile: incremento di 2.324 contagiati, i pazienti attualmente positivi sono 106.103. Incremento di 260 decessi: il totale delle vittime sale a 26.644 dall'inizio della pandemia. Si registrano 1.808 guariti in più, complessivamente sono 64.928. Scende il numero dei pazienti in terapia intensiva, diminuzione di 93 unità: in totale sono 2.009.