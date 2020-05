L'ultimo bollettino diffuso dalla Protezione Civile evidenzia un nuovo calo dei contagiati da coronavirus. Nelle ultime 24 ore si registrano 179 nuove vittime, numero più alto di ieri, che erano 165, ma più basso rispetto al giorno prima 243. Il totale delle vittime in Italia, quindi, è arrivato a quota 30.739. Continua a diminuire il numero degli attualmente positivi: oggi il decremento è di -836 in 24 ore. Cifra che porta al ribasso il totale degli attualmente positivi al virus fino a 82.488 (ieri erano in totale 83.324). I casi totali di persone colpite dal Covid-19, complessivamente, sono di 219.814 (ieri erano 219.070), con un incremento di +744 in un giorno. Migliorano anche le guarigioni: nelle ultime 24 ore sono guariti 1.401 pazienti; si conferma il calo dei ricoveri: i pazienti in strutture ospedaliere sono al momento 15.539, per erano 13.618, di cui 999 in terapia intensiva, ieri erano 1.034.