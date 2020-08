Il Ministero della Salute rende noto il bollettino sull'emergenza coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore: oltre 1000 i nuovi casi, 3 i morti, nessun nuovo ricovero e 5 persone in meno ricoverate in terapia intensiva.



• Attualmente positivi: 17.503

• Deceduti: 35.430 (+3, +0,01%)

• Dimessi/Guariti: 205.203 (+243, +0,12%)

• Ricoverati: 988 (0)

• di cui in Terapia Intensiva: 64 (-5)

• Tamponi: 7.940.266 (+77.674)



Totale casi: 258.136 (+1.071, +0,42%).