La Protezione Civile ha diffuso il consueto bollettino di giornata con gli aggiornamenti sulla diffusione del coronavirus in Italia: con 243 vittime nelle ultime ore, il numero totale dei decessi supera quota 30.000. Da segnalare inoltre 2.700 guariti, 1327 nuovi positivi, per un calo degli attualmente malati pari a 1663 unità.​



La Regione Lombardia ha ufficializzato i numeri del coronavirus di oggi: crescono a +94 i morti con 609 casi totali in più (+25 di aprile). Sono stati effettuati 10.993 tamponi mentre cala ancora sia il numero dei ricoverati (-146) sia di quelli in in terapia intensiva (-80). +201 sono i casi nella provincia di Milano.