In Italia, dall’inizio dell’epidemia, almeno 189.973 persone hanno contratto il coronavirus ( 2.646 in più rispetto a ieri, per una crescita dell’1.4%; ieri la crescita era stata più alta , di 3.370 casi). Di queste, 25.549 sono decedute (+464, +1.8%; ieri i morti erano stati +437) e 57.576 (+3033, +5.6%; ieri +2.943) sono state dimesse.



Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 106.848 (ieri erano 107.699, e si registra dunque il quarto giorno consecutivo di calo; il conto sale a 189.973). I pazienti ricoverati con sintomi sono 22.871; 2.267 (-117, -4.9%; ieri il calo era stato di 87) sono in terapia intensiva. Lo riferisce la Protezione Civile.