La Protezione Civile ha reso noti i numeri dell'emergenza coronavirus aggiornati ad oggi, sabato 9 maggio. A livello nazionale, va registrato un calo di nuovi positivi - +1083 rispetto a ieri, dove l'incremento era stato di 1327 unità) - e dei morti, 194 oggi contro i 243 di 24 ore fa. Continuano ad aumentare i guariti, 4.008 in più rispetto a ieri e complessivamente diventati 103.031. Cala in maniera sensibile anche il numero dei casi accertati di positività al coronavirus, 84.842, 3119 in meno di ieri.



Osservando invece i dati suddivisi per regione, la Lombardia si conferma leader con 502 nuovi contagi, ma con una diminuzione rispetto ai 634 rilevati ieri.​