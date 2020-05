La Protezione Civile ha reso noto il bollettino odierno sulla diffusione del coronavirus in Italia:



- Attualmente positivi: 66.553 (-1.798)

- Deceduti: 32.007 (+99, +0,3%)

- Dimessi/Guariti: 127.326 (+2.150, +1,7%)

- Ricoverati in Terapia Intensiva: 749 (-13, -1,7%)

- Tamponi: 3.041.366 (+36.406)



Totale casi: 225.886 (+451, +0,2%)​.





Questo invece il bollettino della Regione Lombardia, la più colpita:



Tamponi effettuati: +5.078

Totale positivi: +175

Guariti: +873

Terapia intensiva: -3

Ricoverati (Non T.I.): +2

Decessi: +24​.