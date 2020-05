Come d'abitudine, anche oggi la Protezione Civile ha fornito i dati aggiornati in merito all'emergenza coronavirus che da mesi sta colpendo il mondo intero:. Sale a 32.169 il conto dei decessi (+162 nelle ultime 24 ore), mentre i nuovi guariti sono 2.075. ​Nel mondo del calcio si sta provando a ripartire in condizioni d'emergenza: la Bundesliga è l'unico tra i campionati principali che è ripartito, in Italia, per ora, c'è la possibilità di allenarsi individualmente nei centri sportivi.