La Protezione civile ha diramato il bollettino odierno, per quanto concerne i numeri della diffusione del coronavirus in Italia. Sale il numero dei decessi, che tocca il record ​di 4.825 nel totale, con 793 morti nella sola giornata di oggi. Salgono, inevitabilmente, anche i numeri dei contagiati: sono 4.821 i nuovi, che si aggiungono al totale che arriva a ​42.681. Nota positiva, infine, sul numero dei guariti, in crescita rispetto alla giornata di ieri: ​943 oggi, mentre sono stati ​689 ieri.



LE PAROLE DI BORRELLI - ​"E' tassativo il rispetto delle misure prese dal Governo, è un segnale forte per dire che non abbiamo ancora preso sufficientemente sul serio il pericolo. Ci sono ancora situazioni dove con la scusa di fare due passi si fanno assembramenti. Le scappatoie danneggiano noi stessi e i nostri cari e le persone più fragili sono gli anziani. Servono meccanismi di rispetto sistematico delle misure, senza non saremo in grado di allentare la diffusione del virus", ha detto Silvio Brusaferro, direttore dell'Iss. Bisogna limitare gli spostamenti ma ci sono esigenze che vanno assicurate. Non possiamo garantire la spesa a domicilio per tutti. Sono state previste limitazioni ad attività lavorative non essenziali, ma ci sono una serie di filiere come quelle di alimentari e servizi pubblici essenziali, che devono essere garantite. Quelle in atto sono le misure massime che si potevano adottare. Dopodiché c'è la chiusura totale e mi domando come potremmo sostenerci se non usciamo a fare la spesa e senza alimentari nei supermercati?"