Anche oggi è arrivato puntuale il bollettino della Protezione Civile per un aggiornamento sul coronavirus che ormai da mesi sta mettendo in ginocchio il mondo intero ma l'Italia in particolare. Sono 789 i nuovi casi di coronavirus, per un totale di 72.070 attualmente positivi. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 242 decessi, mentre aumenta di 4.917 il numero dei guariti.​​ I vertici del calcio intanto sono in continuo contatto per capire quando si potrà riprendere il campionato.