La Protezione Civile ha comunicato i dati relativi alla diffusione del coronavirus in Italia.



Ecco il bollettino di mercoledì 10 giugno: 71 morti, -1.162 attualmente positivi, +1.293 guariti. 249 ricoverati in terapia intensiva (-14, -5,32%), 4.320 ricoverati con sintomi (-261, -5,7%), 28.028 in isolamento domiciliare (-887, -3,16%). Sono 62.699 i tamponi effettuati con 202 nuovi casi, il rapporto tamponi/casi 0,32%, in netto calo rispetto a ieri (0,51%) e l'altroieri (1,03%).