La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 55.824 nuovi tamponi e individuati 531 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 56.594, con un decremento di 1.158 persone rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono morte 50* persone affette da Coronavirus (Lombardia esclusa) per un totale di 32.785* morti dall'inizio dell'epidemia. Sale invece a 140.479 il numero di guariti, +1.639 rispetto a ieri. Il numero di morti nelle ultime 24 ore è condizionato dal fatto che la Lombardia non ha ancora comunicato il dato delle vittime, quindi si tratta di un aggiornamento parziale. ​



Tutti i numeri di oggi:

Attualmente positivi: 56.594

Deceduti: 32.785 (+50, +0,2%)*

Dimessi/Guariti: 140.479 (+1.639, +1,2%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 553 (-19, -3,3%)

Tamponi: 3.447.012 (+55.824)

Totale casi: 229.858 (+531, +0,2%)