La Protezione Civile ha diramato il bollettino di oggi che descrive la diffusione del coronavirus in Italia. Sono stati fatti 53.266 tamponi con 190 nuovi positivi al coronavirus. Il numero totale di attualmente contagiati è di 18.655, meno 667 rispetto a ieri. Sono 30 i decessi nelle ultime 24 ore, con il totale che arriva a 34.644. Sono 1.526 i nuovi guariti, 186.111 in totale.



Attualmente positivi: 18.655 (-667)

Deceduti: 34.644 (+31)

Dimessi/Guariti: 186.111 (+1.526)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 107 (-8)

Tamponi: 5.107.093 (+53.266)

Totale casi: 239.410 (+190).