Nuovo minimo di casi da coronavirus. I dati registrati oggi e resi notti nel bollettino della Protezione Civile segna il numero di decessi più basso dal 28 febbraio. In particolare, Sono 126 i nuovi casi registrati da coronavirus nelle ultime 24 ore, con 6 morti. Sono 14496 positivi, 189196 guariti e 34744 morti. A Trento e in otto regioni si registrano zero contagi. Si tratta di Molise, Calabria, Valle d'Aosta, Umbria, Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Puglia e Marche. Giornata significativa dunque, che rimarca come le misure anti-covid stiano producendo i risultati sperati.