Dopo Garay, il Valencia annuncia ufficialmente sul proprio sito che altri casi di positività al Coronavirus sono stati riscontrati in alcuni giocatori della prima squadra e in componenti dello staff tecnico. Tutti sono risultati asintomatici e si trovano in isolamento, tenuti sotto osservazioni da parte dei medici. Il Valencia informa inoltre che ben il 35% dei suoi tesserati è risultato positivo al virus dopo gli esami svolti negli ultimi giorni. Una situazione critica, un caso finora unico nei massimi campionati di calcio europei, ma che tratteggia il pericolo provocato dall'infezione, che non conosce nessun tipo di confine.