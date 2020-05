I numeri sugli effetti del Covid-19 in Italia: il totale delle persone che hanno contratto il virus è 223.096, con un incremento rispetto a ieri di 992 nuovi casi. Gli attualmente positivi sono 76.440, con una decrescita di 2.017 assistiti. Sono 855 i pazienti in terapia intensiva, con una decrescita di 38 assistiti. Si registrano 262 vittime in più, che portano il totale dei decessi a 31.368 dall’inizio della pandemia. Il totale dei guariti sale a 115.288, con un incremento di 2.747 persone​