La Protezione Civile rende noto il bollettino sull'emergenza coronavirus: -71 in terapia intensiva (2.102) e -535 ricoverati con sintomi (21.533), in isolamento domiciliare 82.212 persone (-74 in 24 ore). +2.622 guariti per un totale di 63.120, 2.357 i nuovi contagi ma -680 attualmente positivi. 415 i nuovi decessi. 65.387 i tamponi effettuati, il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di un malato ogni 27,7 tamponi, il più basso dall'inizio dell'epidemia.





• Attualmente positivi: 105.847 (-680)

• Deceduti: 26.384 (+415, +1,6%)

• Dimessi/Guariti: 63.120 (+2.622, +4,3%)

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.102 (-71, -3,3%)

• Tamponi: 1.707.743 (+65.387)



Totale casi: 195.351 (+2.357, +1,2%)