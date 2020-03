Il commissario per l'emergenza Angelo Borrelli, in conferenza stampa alla Protezione Civile, ha fornito i dati odierni: "Superati i 20mila malati in Italia: con un incremento rispetto a sabato di 2.853 contagiati. Sono 1.809 le vittime, in un solo giorno un aumento di 368 morti. 2.335 i guariti, 369 più di ieri". Inoltre, in Italia sono 20.000 le persone denunciate per aver trasgredito il divieto di spostamento, permesso solo in caso di necessità per motivi lavorativi, per la spesa o per cure/farmacia. I numeri continuano a salire, come hanno avvisato anche le istituzioni, in questi primi giorni di quarantena.