Il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli ha fornito il consueto aggiornamento sull'emergenza coronavirus: "Si conferma una diminuzione del trend di crescita dei contagiati, con un incremento complessivo di 3.039 rispetto a ieri. A oggi il totale dei positivi è 94.067, solo +880 pazienti rispetto a ieri, incremento più basso rispetto al 10 marzo. Calano i ricoveri in terapia intensiva di 106 pazienti, per un totale di 3.792".​



I dati con variazione rispetto a ieri.



Casi attuali: 94.067 (+880, +0,9%)

Deceduti: 17.127 (+604, +3,7%)

Dimessi/Guariti: 24.392 (+1.555, +6,8%)

Ricoverati in terapia intensiva: 3.792 (-106, -2,7%)



Totale casi: 135.586 (+3.039, +2,3%)



Tamponi totali effettuati: 755.445 (+33.713‬)​