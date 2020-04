Ecco i numeri odierni, nella consueta conferenza stampa della Protezione civile. Sono 162 488 i casi di contagio, 2972 in più rispetto a ieri, mentre sono 3186 i pazienti in terapia intensiva, 74 meno di ieri. Per quanto riguarda la distribuzione dei malati, sono 28 011 i pazienti in cura, 12 in meno di ieri., mentre più del 70% dei pazienti è in isolamento a casa. Il numero dei decessi odierni è 602.