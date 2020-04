Ecco i numeri odierni dell'emergenza coronavirus, come pubblicati di consueto dalla quotidiana conferenza stampa della Protezione civile:

- Positivi 106 607 (1189 in più di ieri)

- Pazienti in terapia intensiva: 20 186 (143 in meno rispetto a ieri)

- 750 persone in meno ricoverate con sintomi

- 72% in isolamento senza sintomi

- 525 nuovi deceduti

- 40 164 guariti, 2072 in più rispetto a ieri.