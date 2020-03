L'emergenza Coronavirus si è abbattuta anche sul calcio e ha colpito la Juventus. Il primo caso di un calciatore di Serie A positivo è stato proprio un calciatore bianconero, Daniele Rugani. Molti i messaggi per sensibilizzare la popolazione italiana alla situazione del COVID19. Ecco i messaggi di alcuni giocatori della Juventus e del Presidente Andrea Agnelli.



AGNELLI - Andrea Agnelli ci mette la faccia. Il presidente bianconero, attraverso i canali social della Juventus, ha voluto lanciare un messaggio di speranza verso gli italiani e in particolare i propri tifosi: "In questo momento di emergenza sanitaria, anche noi come Juventus vogliamo dare il nostro contributo. Innanzitutto rispettando le regole e chiedendo a tutti quanti di fare lo stesso. Restate a casa. Anche io, da ieri sera, sto osservando un periodo di isolamento volontario. Ma possiamo e dobbiamo fare di più. E' per questo che, con i nostri ragazzi, abbiamo lanciato una campagna di raccolta fondi per sostenere il nostro personale sanitario sul nostro territorio, di Torino e del Piemonte. E' per questo che chiediamo anche a voi di intervenire. In questa difficile fase, pur essendo distanti, restiamo uniti. E tutti quanti, assieme, usciremo da questo delicato momento"



RUGANI - Il difensore della Juventus, Daniele Rugani primo caso tra i calciatori in Italia, ha lanciato un messaggio sui social: "Avrete letto la notizia e per questo ci tengo a tranquillizzare tutti coloro che si stanno preoccupando per me, sto bene. In questo momento però sento ancora di più il dovere di ringraziare tutti i medici e gli infermieri che stanno lottando negli ospedali per fronteggiare questa emergenza. Invito tutti a rispettare le regole, perché questo virus non fa distinzioni! Facciamolo per noi stessi, per i nostri cari e per chi ci circonda".



PJANIC - Anche il centrocampista bosniaco, Miralem Pjanic, ha postato su Instagram sul tema Coronavirus: "Doveva arrivare e doveva essere forte e rumorosa per capire che stavamo sbagliando. Non commettiamo tutti gli stessi errori, ascoltate chi sta vivendo questa emergenza. Non sottovalutatela. Alla fine c'è sempre luce dopo la notte, ma bisogna volerlo. Forza Daniele Rugani, siamo squadra anche in momento come questo".



DEMIRAL - Anche il difensore turco, Merih Demiral ha postato su Twitter un invito al popolo italiano e non solo per superare l'emergenza Coronavirus: "Il nostro club ha preso alcune decisioni per motivi precauzionali. Quindi continuerò il mo lavoro a casa per un po '. La mia salute va bene e non c'è niente di panico. Grazie a coloro che hanno fornito il loro supporto. Si prega di prendere le misure necessarie".



SZCZESNY - Messaggio di Wojciech Szczęsny su Instagram dopo la notizia del primo giocatore positivo la Coronavirus, Daniele Rugani: "Tutto è già stato ripetuto più volte. Ma un rapido promemoria per tutti voi non farà male. Non importa dove ti trovi nel mondo, sii responsabile. Ricorda che le tue azioni possono influenzare gli altri. Non sottovalutare questo virus. Le nostre azioni responsabili faranno un'enorme differenza nel mondo e salveranno vite di migliaia di persone. STATE A CASA!".