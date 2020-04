Doccia fredda sulla Liga, uno dei tanti campionati bloccati dall'emergenza coronavirus. Intervistato da Cadena Ser, ​Antonio Zapatero, direttore dell'ospedale da campo di Ifema (Spagna) ha svelato che esistono poche possibilità di riprendere il campionato in estate: "Credo che sia impossibile che si possa tornare in campo questa estate - le sue parole -. Il test non è la soluzione, la soluzione arriverà a seconda del risultato del test. Se si scopre che non si dispone di anticorpi si è suscettibili alle infezioni. Nel periodo asintomatico fino a due giorni e mezzo prima dei sintomi e fino a mezza giornata prima dell'inizio dei sintomi la carica virale è massima e mantenere le distanze in campo non è possibile".