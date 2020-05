Vogliono ripartire, sì. Ma vogliono farlo in sicurezza. Dai calciatori di Serie A arrivano richieste chiare attraverso i rappresentanti dell'Aic. L'Associazione porta avanti una linea comune: la paura più diffusa è quella di contrarre la malattia e poi trasmetterla ai familiari. I calciatori sanno che non ci sarà mai rischio zero, ma allo stesso modo non accetteranno di restare in ritiro prolungato per mesi. Anche la prospettiva di qualche settimana non è ben visto. Sui tamponi? I giocatori non vogliono passare ocme una categoria di privilegiati che ha grandi quantità di test molecolari spesso negati alle persone comuni. L'Aic non vorrebbe dare quest'immagine.