Second quanto riportato dall'Ansa, i giocatori dello Schalke 04 hanno deciso di rinunciare a parte del salario per aiutare il club. Dopo l'emergenza Coronavirus, molti sono i club che chiedono aiuto agli stessi giocatori per superare la crisi a causa dalla pandemia, che ha bloccato il calcio anche in Germania. L'annuncio è arrivato dal club stesso, che ha trovato così un accordo con i propri giocatori come fatto già da altre società in Bundesliga. L'accordo è stato trovato oggi in una riunione con la dirigenza, con la riduzione dei salari e dei premi fino al 30 giugno.