Per la prima volta dall'inizio della diffusione in Italia del coronavirus, si registra un calo nel numero dei positivi. La cifra complessiva sale a 108.237, 20 in meno rispetto a ieri; i morti sono 454, i guariti 1822 in più. Calano anche i ricoverati in terapia intensiva, di 62 unità (dato più basso da un mese a questa parte). Oggi sono stati effettuati 41.483 tamponi, rispetto agli oltre 50.000 di ieri. Ecco tutti i numeri forniti dalla Protezione Civile:



Attualmente positivi: 108.237 (-20)

Deceduti: 24.114 (+454, +1,9%)

Dimessi/Guariti: 48.877 (+1.822, +3,9%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.573 (-62, -2,4%)



Totale casi: 181.228 (+2.256, +1,3%)

Da segnalare, inoltre, che la conferenza stampa della Protezione civile non sarà più giornaliera, ma un appuntamento che si terrà ogni lunedì e giovedì.