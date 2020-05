Sono 1.965 i nuovi casi di coronavirus in Italia, per un totale di 100.943 attualmente positivi. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 74.208 tamponi, mentre i ricoverati in terapia intensiva diminuiscono di 116 casi. Sono 2.304 i guariti, mentre i morti sono 269 (28.236 totali). E' questo il bollettino odierno, 1 maggio 2020, stilato dalla Protezione Civile.