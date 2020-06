La Protezione Civile ha diffuso il bollettino sull'emergenza coronavirus: zero contagi in Marche, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Val d'Aosta, Calabria e provincia di Bozano.



• Attualmente positivi: 32.872 (-1.858)

• Deceduti: 34.043 (+79, +0,2%)

• Dimessi/Guariti: 168.646 (+2.062, +1,2%)

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 263 (-20, -7,1%)

• Tamponi: 4.318.650 (+55.003)



Totale casi: 235.561 (+283, +0,12%)